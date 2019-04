Des poutres d'Etalle pour Notre-​​Dame de Paris

Mardi après-midi, l'entreprise Artbois, d'Etalle, en province du Luxembourg, a reçu un coup de fil avec une demande de livraison particulière venant de Paris. L'appel concernait la livraison sans délai de dix poutres de consolidation pour les murs de la cathédrale Notre-Dame, incendiée lundi soir.

Cette société wallonne a dû travailler dans l'urgence «c'est du jamais vu!» évoque son patron, Patrick Vanhorenbeeck à 7sur7. Les poutres en question sont arrivées ce mercredi matin. «Il s'agissait d'une des plus belles charpentes du monde. Il faut faire le maximum pour préserver ce qui reste».

Renforcement

Les poutres sont arrivées sur place vers 5h30 du matin. Ces poutres vont servir à renforcer une façade de la cathédrale, fragilisée par le feu. «Au niveau résistance, le bois est plus léger que d'autres structures, il est aussi plus facile à assembler. Mais elles sont bien adaptées à ce genre de renforcement, précise le patron à RTL. Elles vont renforcer un mur de façade. Il est débout, il a montré quelques mouvements et quelques inquiétudes qu'il faut stabiliser».

Ce n'est pas un hasard si cette société a été choisie spécialement, elle est connue dans l'Hexagone. «À Artbois, on exporte beaucoup en France. On est aussi réputés pour notre réactivité et notre rapidité au niveau des productions et des découpes. Ici, on a fourni des poutres en quelques heures».

(mm/L'essentiel)