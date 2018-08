Un grave accident aérien avait lieu à Ramstein

30 ans jour pour jour après le désastre du spectacle aérien sur la base militaire américaine de Ramstein (Rhénanie-Palatinat), les survivants vont commémorer ce mardi les 70 morts et environ 1 000 blessés. Ils se rendront notamment sur les lieux de l'accident. Les organisateurs s'attendent à une centaine de participants.

Que s'est-il passé à Ramstein le 28 août 1988?



L'accident de Ramstein est une des plus grandes catastrophes aériennes ayant eu lieu à l'occasion d’un meeting aérien. Le 28 août 1988, trois appareils de la patrouille nationale italienne des Frecce Tricolori se percutent en vol lors de la fête aérienne donnée sur la base américaine de Ramstein, située près de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat. L'accident se produit à la suite d'une figure particulièrement spectaculaire appelée le «Cœur percé».

L'une des victimes était Marc-David Jung, qui n'avait que quatre ans lorsque l'avion de combat en feu est tombé sur le sol tout près de lui. Lui et sa famille avaient assisté au spectacle aérien à l'aéroport militaire américain de Ramstein. «Tout ce dont je me souviens, c'est de manger une glace et de jouer par terre». L'incendie a causé de graves brûlures au garçon - sur le visage, les mains et les jambes. Sa mère l'a sorti des flammes. Depuis le 28 août 1988, Jung vit avec les conséquences de l'accident de Ramstein, qui a également tué son père.

Plus de 30 interventions chirurgicales

En 30 ans, Jung a ainsi subi plus de 30 interventions chirurgicales. «Je suis une personne positive. J'accepte ce qui s'est passé à l'époque - et je regarde vers l'avenir», déclare le jeune homme de 34 ans. Il vit à Losheim en Sarre et travaille comme programmeur pour une société informatique luxembourgeoise. «Je mène une vie parfaitement normale et je dois dire que j'ai encore de la chance dans l'ensemble».

Jung est «un bon exemple» de la manière de réussir son retour à la vie après une catastrophe, déclare Sybille Jatzko, spécialiste en traumatologie de Krickenbach, près de Kaiserslautern. Cependant, de nombreuses victimes et survivants de Ramstein souffrent encore. Après l'accident, Jatzko et son mari, le médecin Hartmut Jatzko, ont fondé un groupe de suivi psychosocial.

(L'essentiel/dpa)