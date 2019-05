Elle détournait les allocations de pôle emploi

En deux ans, de 2011 à 2013, elle a détourné quelque 65 000 euros, rapporte le Républicain lorrain. Une ancienne conseillère référente de Pôle emploi à Valmont, en Moselle, a été condamnée mardi par le tribunal correctionnel de Sarreguemines. Motif: elle a imaginé tout un système pour faire profiter ses proches d'aides financières auxquelles ils n'avaient pas droit.

En falsifiant des dossiers, elle leur a permis de profiter de coquettes sommes au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi. Préjudice pour Pôle emploi: 65 000 euros, donc. Selon le Républicain lorrain, l'accusée s'est défendue en affirmant qu'elle «voulait aider des personnes dans le besoin, je ne me suis pas rendu compte de la gravité des faits».

Les juges s'en sont eux rendus compte, puisqu'ils la condamnent à 15 000 euros d'amende, et à 18 mois de prison avec sursis. Un autre accusé qui avait participé à la fraude prend lui 10 000 euros d'amende et un an de prison avec sursis. La décision de justice devra en outre être affichée sur la porte d'entrée de l'agence Pôle emploi de Valmont.

Une affaire qui en rappelle une autre, révélée en mars, dans le sud de la France, cette fois. Une conseillère Pôle emploi avait été condamnée pour s'être versé des allocations chômage à elle-même.

