Elle a crié le mauvais prénom en faisant l’amour

L’homme, sous l’emprise de l’alcool, a complètement pété les plombs dans la nuit du 8 au 9 février dernier: alors qu’il faisait l’amour à sa compagne, il s’est mis à la frapper. La raison? Celle-ci criait le prénom du frère d’un de ses ex, rapportent nos confrères de L’avenir. L’homme a vu rouge et s’est en violemment pris à sa compagne, lui brisant la mâchoire et en tentant de l’étrangler à plusieurs reprises.

L’homme, jugé lundi à Liège, a reconnu «quelques gifles» et admis avoir serré le cou de la victime «pour lui faire peur». Le parquet a requis un an de prison ferme. Le verdict sera rendu le 7 mai.

(L'essentiel)