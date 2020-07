L'Euro Millions a fait un heureux dans le Grand Est

Vendredi soir, aucun joueur en Europe n'a réussi à décrocher les 17 millions d'euros, lors du tirage de l'Euro Millions - il fallait cocher le 8, 9, 27, 28, 50 et les étoiles 4 et 12. Le jeu My Million, en revanche, a fait un heureux dans la région Grand Est.

Le code gagnant (JH 979 5073) figure en effet sur un ticket validé en Lorraine, en Alsace ou en Champagne-Ardennes. L'heureux gagnant a désormais 60 jours, à compter de la date du tirage, pour réclamer son dû (1 million d'euros) auprès de la Française des jeux.

De nombreux joueurs égarent leur ticket ou omettent de vérifier si la chance leur a souri. Entre 2014 et 2019, environ 25 lots d'1 million d'euros, sur un total de 682, n'ont pas été réclamés, et ont été remis en jeu.

(pp/L'essentiel)