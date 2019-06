Un adulte et un mineur se sont rendus à la police

Alors que la situation était encore très tendue en milieu de semaine, suite à la violente rixe qui a éclaté le week-end dernier à Longwy, Le Républicain Lorrain fait savoir ce vendredi que deux individus se sont livrés à la police, jeudi soir. Un adulte et un mineur de 16 ans se sont rendus dans un commissariat de Nancy où ils ont été interpellés.

L'un d'eux, le plus âgé, pourrait être celui qui a agressé Nassim Bezzah, 18 ans, dans la nuit de samedi à dimanche. La victime a été rouée de coups, aspergée d'essence et brûlée au troisième degré.

Cette avancée dans l'enquête permettra-t-elle de faire retomber la pression dans ce secteur situé à la frontière avec le Luxembourg? Après cette rixe, liée à un différend familial, des véhicules ont été incendiés et des renforts de police et de gendarmerie ont été envoyés sur place à Longwy, Mont-saint-Martin et Longlaville.

(nc/L'essentiel)