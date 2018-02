Plus de 50 armes saisies chez deux collectionneurs

Les douanes ont réalisé deux belles prises en Lorraine, à l'issue de plusieurs semaines d'enquête, relate France Bleu. La première saisie a eu lieu le mardi 23 janvier à Arches (Vosges), au domicile d'un collectionneur. Celui-ci dissimulait dans une armoire trente armes, non déclarées en préfecture et donc non autorisées, des carabines, fusils et autres pistolets, ainsi que 94 cartouches.

La seconde saisie est intervenue trois jours plus tard, le vendredi 26 janvier. Cette fois, ce sont les douaniers de Saint-Avold qui ont eu le nez creux en inspectant, au centre postal de Faulquemont, un colis suspect en provenance d'Allemagne. Ils ont laissé - sous surveillance - la livraison s'effectuer chez son destinataire.

À son domicile, les douaniers ont trouvé un véritable arsenal: 24 armes, des fusils d'assaut, pistolets, revolvers mais aussi 5 kg de poudre, 37 000 cartouches et 30 000 douilles et ogives, le tout pour une valeur estimée à plus de 100 000 euros. Le parquet de Sarreguemines a été saisi. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme appartiendrait à la «mouvance survivaliste».

(pp/L'essentiel)