La région Grand Est repasse en zone rouge

#Coronavirus. Suivi de l'épidémie en France. Voici les cartes actualisées des indicateurs.



> Concernant le Re (nombre de reproduction effectif) : les régions Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Grand Est sont en rouge. #Re #Ro #Covid_19 #COVID19france pic.twitter.com/VVemWOi0mo — Visactu (@visactu) July 23, 2020

Avec «plus de 1 000 cas» mercredi, et «10 nouveaux» foyers de cas groupés détectés depuis la veille, la France fait face à une circulation plus importante du virus. Le nombre de patients testés positifs au Covid-19 connaît une tendance continue à la hausse depuis trois semaines consécutives et cette «augmentation s'intensifie», souligne parallèlement jeudi, Santé publique France, dans son point hebdomadaire sur l'épidémie.

La situation en France inquiète, d'ailleurs un des indicateurs est repassé au rouge pour la région Grand Est. C'est l'indicateur Re qui replace les régions Grand Est, Bretagne et Nouvelle Aquitaine en rouge, selon les derniers chiffres de la Direction de la Santé. Cette indicateur permet d'identifier combien de personnes sont contaminées en moyenne par un malade. La Bretagne a un taux élevé de 1,87, elle est suivie par le Grand Est qui a 1,72. La Nouvelle Aquitaine se situe à 1,51.

«Vulnérabilité modérée» dans les Vosges

Depuis deux semaines, le nombre de cas détectés progresse plus rapidement en pourcentage que le nombre de tests effectués, qui ont eux augmenté de 3% la semaine dernière et de 14% la semaine précédente, ajoute-t-elle. «Cette tendance de fond indique que nos habitudes récentes» (relâchement de l'application des gestes barrière, augmentation du nombre de contacts à risques...) «favorisent la circulation du virus depuis déjà plusieurs semaines», souligne la DGS, dans un communiqué.

Les Vosges, le Haut-Rhin et cinq autres départements ont enregistré la semaine dernière un taux d'incidence au-dessus du seuil de vigilance, fixé à 10 cas positifs pour 100 000 habitants. À partir de la synthèse de plusieurs indicateurs, la Mayenne (incidence de 72/100 000, nombre de cas toujours en augmentation), la Guyane et Mayotte sont classés en «vulnérabilité élevée», tandis que la Gironde, le Finistère et les Vosges sont en «vulnérabilité modérée»

L'épidémie a fait 10 morts depuis mercredi dans les hôpitaux, portant le nombre total de décès à 30 182 personnes. Depuis le début de l'épidémie, 19 666 personnes sont décédées au sein des établissements hospitaliers et 10 516 en établissements sociaux et médicosociaux (Ehpad) où le bilan général a été revu à la baisse mardi.

(mm/L'essentiel/afp)