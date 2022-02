Un an après le fiasco, Miss France revient en Moselle

Comme le veut désormais la tradition, Miss France effectuera sa première sortie officielle au B'EST à Farébersviller, a indiqué jeudi le centre commercial dans un communiqué. Diane Leyre déambulera dans la galerie marchande à la rencontre des visiteurs et des commerçants avant de se prêter au jeu des photos et des dédicaces.

«Nous mettons tout en œuvre pour garantir à chacun le dispositif sanitaire le plus sécurisé possible, tout en offrant du rêve et du partage», a indiqué le directeur du centre commercial, Barthélémy Jeanroch. Une précision nécessaire alors que la venue d'Amandine Petit, l'année dernière, en pleines restrictions (notamment couvre-feu à 18h en Moselle), avait provoqué une polémique.

Les gestes barrières peu respectés lors d'une séance de dédicaces de Miss France pic.twitter.com/Lg2LIc2x58 — BFMTV (@BFMTV) January 3, 2021

«Pendant qu'on fait la chasse aux teuffeurs, qu'on assassine la culture, les théâtres, les cinémas, les restaurants, on s'entasse dans un centre commercial pour voir notre Miss France», avait lancé un internaute. «Donc c’est autorisé d’aller voir Miss France mais pas d’aller à l’université?» avait rétorqué un autre.

Le centre commercial avait finalement présenté ses excuses et sera sans doute plus vigilant pour l'événement version 2022.

