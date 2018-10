Une voiture en feu à Beho au nord du Luxembourg

À plus ou moins cinq kilomètres de la frontière séparant la Belgique et le nord du Luxembourg, une voiture en feu a été remarquée ce mardi, vers 14h30, à Beho, dans la commune belge de Gouvy, sur la route N68 en direction de Schmiede.

Sur les images vidéo, on remarque de la fumée et des flammes sortir d'un véhicule, au bout d'une route enneigée qui se dirige vers une forêt. Plusieurs voitures et des camions sont à l'arrêt, au moment où les secours et la police étaient déjà sur les lieux.

Peu avant 16h, on ne savait pas encore si des personnes ont été blessées lors de cet accident. Des ralentissements sont à prévoir sur cette voie qui permet de rejoindre les provinces belges de Liège et de Luxembourg, via le nord du Grand-Duché.

(fl/L'essentiel)