Il aurait frappé sa femme et violé ses enfants

C'est une affaire sordide et bouleversante que devront éclaircir les enquêteurs de la police. Mardi, en début d'après-midi, un homme de 47 ans a été interpellé à Malzéville (Meurthe-et-Moselle), commune située à quelques kilomètres au nord de Nancy. Lorsque les policiers arrivent au domicile conjugal, la fille aînée de la famille (26 ans) leur explique que son père est en train d'agresser sa mère, sabre à la main, relate france bleu.

Quelques secondes plus tard, quatre enfants et une femme - dont les mains sont en sang - quittent précipitamment la maison en demandant de l'aide aux policiers. Ces derniers effectuent alors une rapide fouille des lieux et arrêtent un homme, qui se tient accroupi dans le jardin, les mains sur son visage. Ils interrogent la mère de famille, qui révèle que son mari cède souvent à des accès de violence.

Elle leur indique également qu'il regarde des vidéos pédopornographiques avec un de ses enfants et qu'il a initié les autres au maniement des armes. La fille du couple confie aux enquêteurs qu'elle a été régulièrement violée par son père durant une dizaine d'années. L'homme, d'origine russe, sera présenté au parquet ce jeudi après-midi, avant une probable comparution immédiate.

(pp/L'essentiel)