Un incident fait 3 blessés au cirque Gruss à Nancy

Triste première, jeudi soir, pour le cirque Gruss, installé place Carnot, à Nancy. La soirée a été marquée par un accident impressionnant durant le numéro «Globe of speed». Ce show met en scène des motards, lancés à pleine vitesse et qui se croisent dans une sphère. Cette fois, ils ont chuté face aux spectateurs et trois des cinq motards, de 19, 33 et 34 ans selon L'Est Républicain, ont été blessés.

Une dizaine de pompiers sont intervenus et les blessés ont été pris en charge pour «des douleurs multiples» dans les coulisses du cirque. Le show «Globe of speed» fait partie des nouveaux numéros du cirque Gruss, qui s'est renouvelé depuis quelques années. Très spectaculaire et plutôt risqué, le numéro qui dure plusieurs minutes a déjà été le théâtre d'accidents.

(nc/L'essentiel)