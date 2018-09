Promenades interdites dans les forêts de Gaume

Après la découverte de cinq sangliers morts infectés par la peste porcine africaine à proximité d'Etalle, une commune belge située à une vingtaine de kilomètres du Luxembourg, la chasse et le nourrissage ont été interdits dans le sud de la province de Luxembourg, principalement dans les forêts situées entre l'autoroute E411, la frontière française et une petite partie du Grand-Duché.

En réunion ce lundi à Bruxelles pour enrayer le virus avec Vytenis Andriukaitis, commissaire européen à la Santé et à la Sécurité alimentaire, le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin, a décidé d'aller encore plus loin en interdisant dès ce lundi 17 septembre, la circulation sur les chemins et sentiers forestiers, afin d'éviter la dispersion des sangliers atteints.

Jusqu'au 14 octobre 2018, pour le moment, plus personne n'aura donc l'autorisation de se promener dans les bois dans une zone estimée à 63 000 hectares limitrophes au Luxembourg et aux départements français des Ardennes, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle.

Peste porcine africaine : réunion d’informations et de coordination avec le Commissaire @V_Andriukaitis Présentation des mesures wallonnes. Mobilisations des acteurs & des différents niveaux de pouvoir pour enrayer le virus. @EU_Health #sanglier #wildboar pic.twitter.com/3d0qNELpoq — René Collin (@Rene_Collin) 17 septembre 2018

