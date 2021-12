Le cochon Georges et son frère Bob introuvables

L'affaire de la disparition de Georges, un cochon nain vietnamien taché comme un dalmatien, qui s'est échappé il y a quelques jours de la ferme pédagogique de Vitry-sur-Orne (Moselle), vient de connaître un rebondissement. Sa propriétaire, qui avait lancé un appel sur Facebook pour retrouver l'animal, a fait le point sur les recherches. «Georges est toujours en fuite», a-t-elle indiqué, précisant que le cochon avait été vu du côté de Fameck, à quelques kilomètres de Vitry-sur-Orne, mais que les tentatives pour l'attraper s'étaient soldées par un échec.

«Comme les ennuis n'arrivent jamais seuls, Bob (NDLR: un autre cochon) s'est enfui aussi (...). Je pense que la solitude et le manque de son frère lui ont fait déplacer des montagnes (...)» La propriétaire des deux cochons précise que Bob «est moins sociable» que son frère et conseille à quiconque apercevrait l'un ou l'autre animal de composer le 18 pour déclencher une intervention des pompiers, seules personnes habilitées «pour tenter d'endormir Georges et Bob afin de les récupérer».

(pp/L'essentiel)