Un poids lourd a percuté un TER près de Nancy

Un chauffeur de poids lourd a été sérieusement blessé, suite à la collision de son véhicule, immatriculé en Autriche, avec un TER sur un passage à niveau, à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), jeudi soir, vers 18h30, rapportent nos confrères de France3 Grand Est. Le TER effectuait la liaison entre Nancy et Strasbourg. Les causes de l'accident sont pour l'instant inexpliquées.

À bord du train, aucun des 208 passagers n'a apparemment été blessé mais le conducteur du TER, lui, a été atteint par des éclats de verre et se trouve en état de choc. La circulation des TER et TGV a dû être interrompue entre Nancy et Blainville, plusieurs heures, suite à l'accident, et des bus de substitution ont pris le relais.

Les 208 passagers ont été évacués du train et pris en charge par la SNCF, qui a affrété plusieurs bus pour les acheminer vers les gares les plus proches.

#accident #TER contre #camion au passage à niveau à Laneuveville devant Nancy un blessé grave, 100 passagers sains et saufs évacués ⁦@F3Lorraine⁩ pic.twitter.com/6nM0TSKdo9 — Lodoïs GRAVEL (@LodoisGravel) 25 octobre 2018

(pp/L'essentiel)