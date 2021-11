La Rhénanie-​​Palatinat renforce son niveau d'alerte

Le gouvernement du land frontalier de Rhénanie-Palatinat (Allemagne) souhaite réviser et renforcer son plan de niveau d'alerte Corona, d'ici la semaine prochaine. «En Saxe, en Thuringe et en Bavière, les chiffres sont très élevés et nous regardons cela avec inquiétude», a déclaré mardi, à Mayence, la ministre-présidente Malu Dreyer (SPD). Elle a déclaré qu'il était clair, au vu des expériences passées, «que nous devons nous protéger encore davantage».

«C'est pourquoi nous avons décidé d'adapter nos plans d'alerte et d'étape et de les rendre un peu plus stricts, afin de pouvoir réagir à un stade précoce», a déclaré M. Dreyer. Cela inclut également les tests dans les écoles. Les détails devraient être annoncés après la réunion du cabinet, mardi prochain. Il s'agit, selon elle, de freiner les niveaux d'alerte plus rapidement et plus fortement. «Nous sommes au niveau d'alerte 1 en Rhénanie-Palatinat, et ce depuis un certain temps», a souligné Malu Dreyer. «Nous prenons donc la liberté de réviser à nouveau le plan, d'ici la semaine prochaine».

Actuellement, un système à trois niveaux d'alerte est en place, dont dépendent certaines restrictions. Les niveaux d'alerte sont à leur tour basés sur trois valeurs guides: le nombre de nouvelles infections au Covid pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours, le nombre de nouveaux patients Covid admis dans les hôpitaux pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours, et la proportion de patients Covid en soins intensifs dans les lits de soins intensifs disponibles. Si deux des trois valeurs références sont dépassées pendant trois jours ouvrables consécutifs dans un district ou une ville, un niveau d'alerte plus élevé s'applique.

(L'essentiel)