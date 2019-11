Ce géant d'acier qui domine la vallée de la Moselle

C'est un véritable géant d'acier qui trône désormais au-dessus de la Moselle, en Allemagne. Après huit ans de construction, le chantier pharaonique du pont reliant le Benelux aux régions du Main et du Rhin vient de prendre fin, laissant place à son inauguration. Avec 1,7 kilomètres de long et 158 mètres de haut, il est l'un des plus grands ponts d'Allemagne.

Il relie non seulement les régions de l'Eifel et du Hunsrück, mais crée également un lien entre la Grande-Région et la région Rhin-Main, dont profite également le Luxembourg. Il sera désormais bien plus rapide de se rendre à Francfort, tant au départ de l'Eifel qu'au départ de Trèves ou du Grand-Duché.

Budget explosé

Son inauguration officielle a eu lieu ce jeudi en présence de la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, et du ministre allemand des Transports, Volker Wissing. C'est avec fierté que Malu Dreyer a décrit l'édifice «made en Rhénanie-Palatinat» comme faisant partie d'un important «axe routier et économique transeuropéen» pour l'espace Benelux, qui «rapproche» la Grande-région.

Sa construction n'a cependant pas été un long fleuve tranquille. Le budget initialement prévu a été dépassé de 46,7 millions d'euros. Là-dessus sont venues se greffer des erreurs de planification qui étaient susceptibles de mettre en danger la stabilité du pont. Pour y remédier, il a fallu injecter quelques millions d'euros supplémentaires. Malu Dreyer espère que même «les sceptiques feront la paix avec le pont», suspendu à près de 158 mètres au-dessus de la localité allemande de Zeltingen-Rachtig.

Un gain de temps considérable

Les personnes présentes à l'inauguration en fanfare sont, quant à elles, ravies. Waltraud, de Wittlich, se réjouit du gain de temps qu'elle va désormais réaliser pour revenir du Hunsrück. Son mari Gerhard, qui trouve que l'édifice se fond à merveille dans le décor de la vallée de la Moselle, espère par ailleurs qu'il y aura «des retombées économiques positives pour la région».

Une fois le ruban symbolique coupé, les premiers automobilistes ont pu emprunter le nouveau tronçon de 480 millions d'euros qui leur permettra désormais d'économiser une bonne demi-heure de transport.

(Dustin Mertes/L'essentiel)