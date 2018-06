Trafic perturbé au dernier jour de la grève unitaire

Le trafic SNCF, lors du 36e et dernier jour de la grève unitaire jeudi, connaîtra le même niveau de perturbations que la veille avec quatre TGV sur cinq, trois Intercités ou TER sur cinq et deux Transilien sur trois, a annoncé la direction mercredi.

Sur le territoire lorrain, trois TER sur cinq circuleront en moyenne (67% de trains, 33% de cars). Le trafic sera un peu plus soutenu sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, avec deux trains sur trois en moyenne et cinq trains sur sept sur la ligne Metz-Luxembourg. Le trafic TGV sera normal sur les axes Luxembourg-Paris, Luxembourg-Montpellier et Luxembourg-Marseille.

Une nouvelle grève au début des vacances scolaires

Jeudi marquera la fin du calendrier de la grève unitaire entamée le 3 avril par la CGT Cheminots, l'Unsa ferroviaire et la CFDT Cheminots. SUD-Rail avait lancé le même jour une grève illimitée. La SNCF maintient cette semaine son dispositif «Spécial Exams» de prise en charge des candidats, rappelle-t-elle dans son communiqué.

La SNCF connaîtra la semaine prochaine une nouvelle séquence de grève, les vendredi 6 et samedi 7 juillet, au début des vacances scolaires, à l'appel de la CGT Cheminots et de SUD-Rail.

(L'essentiel)