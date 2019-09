Un policier accusé d'avoir tabassé un chauffard

Au moment où la police voulait le contrôler, le conducteur d'une BMW immatriculée en France a appuyé sur l'accélérateur, dans la nuit de dimanche à lundi, sur l'A60, près de la frontière belge en Allemagne. La poursuite s'est mal terminée du côté de Prüm, dans l'Eifel. Les deux voitures sont entrées en collision, a indiqué mercredi la justice allemande. L'accident aurait fait deux blessés.

Une vidéo de 32 secondes circule depuis sur les réseaux sociaux. Elle aurait été filmée par un témoin juste après l'accident. On peut y voir un homme portant un gilet jaune frapper brutalement un autre homme, supposé être le conducteur de la BMW. Au sol, il encaisse des coups de pied et se fait passer à tabac, on entend des cris. Le procureur de Trèves a confirmé mercredi que l'individu était bien frappé par un fonctionnaire de la police fédérale allemande.

Le procureur de Trèves et la police fédérale allemande enquêtent sur l'affaire. Le conducteur de la voiture en fuite aurait tenté de se défendre au moment de son arrestation.

(L'essentiel)