Un accident paralyse le trafic sur l'A30

On ne roule quasiment plus sur l'A30 dans le sens Metz-Longwy, ce mercredi soir. La circulation était déjà compliquée à cause des travaux, et maintenant, «on est complètement à l'arrêt depuis bientôt 45 minutes», affirme un automobiliste coincé sur place. «Les véhicules de secours et autoroutiers défilent toujours».

Contactée, la police autoroutière de Moselle confirme qu'un accident est survenu, mais sans pouvoir donner plus de précisions dans l'immédiat. Selon des images envoyées par un journaliste de L'essentiel sur place, les secours sont mobilisés pour les victimes d'un accident impliquant une moto et une voiture.

Aucun détail sur un éventuel bilan n'est pour l'heure connu. À 20h20, les voitures pouvaient à nouveau avancer, en roulant au pas.

+++ Plus d'informations à suivre +++

(L'essentiel)