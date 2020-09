Un graffeur frappe une policière au visage

Un homme âgé de 35 ans a graffé les murs dans le parc de la station thermale de Bad Kreuznach, en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne, dans la nuit de jeudi à vendredi. Une patrouille de police l'a pris sur le fait et l'a contrôlé. Selon les forces de l'ordre de Bad Kreuznach, l'individu portait des gants jetables lors du contrôle et de la peinture adhérait encore à sa main. Agressif, le graffeur s'en est pris verbalement et physiquement aux policiers

L'homme aurait frappé la policière de 28 ans au visage avec son coude. Il avait également insulté les officiers de «porcs nazis» et craché sur un officier. «Ce n'est qu'après avoir utilisé du spray au poivre que le trentenaire a pu être menotté». L'homme a passé la nuit en garde à vue. Plusieurs procédures pénales ont été engagées.

(L'essentiel/dpa)