Gros incendie sur la zone portuaire de Strasbourg

L'incendie, survenu à 21h50 dans les locaux de la société Soprema, a nécessité l'intervention de 66 engins et de 131 sapeurs pompiers, a indiqué la préfecture dans un communiqué, précisant qu'il était considéré comme «maîtrisé» à 3h, vendredi. «Aucune victime n'est à déplorer» mais «3 000 à 3 500 m² (de bâtiments) ont été détruits par les flammes», a spécifié la préfecture.

Toujours selon les autorités préfectorales, l'établissement de la Soprema - société spécialisée dans l'étanchéité, l'isolation et la couverture - est «soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) mais n'est pas classé Seveso». Un périmètre de sécurité a été déployé autour du site et des «évaluations sont en cours s'agissant des risques de pollutions éventuelles et des mesures préventives à mettre en œuvre», a encore indiqué la préfecture.

Selon elle, «des barrages mobiles sont installés sur le bassin attenant au site de Soprema, afin de filtrer les éventuels éléments polluants issus des produits d'extinction». Le 7 juin, une explosion était survenue en pleine journée sur un autre site de la Soprema situé à Saint-Julien-du-Sault (Yonne) et classé «Seveso seuil haut». Elle avait fait trois blessés dont deux graves. La veille, l'explosion d'un silo à grains avait secoué la zone portuaire de Strasbourg, faisant quatre blessés dont trois graves.

Incendie en cours sur le site de Soprema rue Saint Nazaire au Port du Rhin

Les pompiers sont sur place en nombre avec la police nationale et municipale en appui

La prefecture coordonne les interventions. pic.twitter.com/qyuF9m13YY — Alain Fontanel (@AlainFontanel) 19 juillet 2018

Un important incendie s'est déclaré ce soir à 21h50 dans les locaux de la société Soprema, dans la zone portuaire sud de @strasbourg

Les effectifs du @sdis67 sont engagés. Ne gênez pas leurs interventions et ne relayez pas les #faussesrumeurs pic.twitter.com/xDVwIcp17F — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 19 juillet 2018

(L'essentiel/afp)