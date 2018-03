Un chat jeté par la fenêtre d'une voiture

Les faits se sont produits il y a quelques jours dans le Haut-Rhin. «Soudain, une voiture est arrivée, à klaxonné, ralenti et quelque chose a été jeté par la fenêtre», explique un jeune homme de 20 ans, témoin de la scène. Au début, il pensait que c'était un sac en plastique, «puis ça a commencé à se tortiller et j'ai vu que c'était un chat», dit-il.

Le véhicule a pris la fuite tandis que l'animal était agonisant et mourant sur la chaussée. Il faisait nuit et personne n'a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation et, toujours selon le témoin, la police a été sollicitée mais ne s'est pas déplacée.

L'animal, qui n'a pas survécu, avait probablement été maltraité avant d'être jeté, car la voiture roulait alors à faible allure. La SPA de Mulhouse a dénoncé cet «acte terrible» et réclamé la prison pour son ou ses auteurs.

(L'essentiel)