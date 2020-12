Ivre, il roule 30 km à contresens sur l'autoroute

Un chauffeur routier de 57 ans a été condamné mardi, à Strasbourg, à douze mois de prison, dont deux ferme, pour avoir roulé ce week-end plus d'une trentaine de kilomètres à contresens sur l'A35 en état d'ivresse. Le tribunal correctionnel de Strasbourg, qui le jugeait en comparution immédiate, a également prononcé à son encontre cinq ans d'interdiction de conduire.

Cette peine est inférieure aux réquisitions du ministère public qui avait notamment réclamé douze mois de prison, dont six mois avec sursis simple. «Il était complètement ivre au moment des faits», a fustigé le procureur Alexandre Chevrier. «Il a joué à la roulette russe avec son poids lourd» et, même s'il n'a causé aucun accident, «les conséquences auraient pu être dramatiques», a ajouté le magistrat, en évoquant un «miracle». L'homme, qui comparaissait détenu, a présenté ses «excuses», expliquant qu'il s'était arrêté samedi sur une aire d'autoroute du nord de l'Alsace pour y passer la nuit avant de rentrer au Belarus pour y retrouver sa famille.

«Événement isolé dans sa carrière»

Il a expliqué au tribunal avoir bu «du whisky-coca et de la bière» puis s'être endormi dans son camion. Dans la nuit, il aurait été brutalement tiré de son sommeil par des «gens masqués» qui tapaient sur la cabine, a-t-il ajouté. Il aurait alors pris «peur» et se serait enfui au volant de son semi-remorque, prenant malencontreusement l'A35 à contresens pendant 37 km. C'est un boulanger qui a donné l'alerte, vers 2h, avaient indiqué les gendarmes à l'AFP.

Selon le rapport des gendarmes qui l'ont intercepté, il roulait lentement «sur la voie de gauche». Il avait «l'air perdu» et «ne tenait pas la station debout», selon des extraits de ce rapport lus à l'audience par le président, Bertrand Gautier. Son taux d'alcoolémie était de 0,98 mg/litre d'air expiré, «quatre fois» la norme autorisée, a relevé M. Chevrier. «C'est un événement isolé dans sa carrière», commencée en 1987 et jusque-là sans accroc, a insisté son avocat, Me Clément Pialat.

Son client, qui travaille pour une société lituanienne, «n'avait pas prévu de rouler» ce dimanche, jour pendant lequel il n'a pas le droit de rouler. Et s'il a pris la route, c'est simplement parce qu'il «a pensé à une agression», a insisté l'avocat. Alors que les gendarmes avaient indiqué dimanche que le chauffeur transportait des matières dangereuses, Me Pialat a affirmé mardi qu'il était en réalité au volant d'un camion frigorifique.

(L'essentiel/afp)