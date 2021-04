Le conducteur fou de Trèves accusé de cinq meurtres

Moins de cinq mois après le déchainement qui avait ravagé le centre de Trèves, le procureur a inculpé le conducteur de quintuple meurtre. En outre, les autorités accusent l'Allemand de 51 ans de 18 tentatives de meurtre, dont 14 ayant causé des blessures dangereuses ou graves, a annoncé jeudi, le parquet de Trèves.

Le conducteur fou avait traversé la zone piétonne de Trèves, au volant de son SUV, le 1er décembre 2020. Dans l'intention de «tuer le plus de personnes possible ou du moins de les blesser», selon le procureur, il s'approchait des passants «sans discernement». Cinq personnes avaient été tuées: un bébé de neuf semaines, son père et trois femmes.

«Aucun souvenir de ce qui s'est passé»

Les motivations de l'individu ne sont toujours pas claires, a indiqué le procureur principal Peter Fritzen. «Il a surtout affirmé qu'il n'avait aucun souvenir des détails de ce qui s'est passé». Le parquet présume actuellement qu'il a agi pour des motifs personnels. Il a été décrit comme comme célibataire, sans emploi, sans résidence permanente et visiblement frustré par ses conditions de vie.

Les personnes qui ont survécu à l'attaque ont subi des blessures importantes à divers degrés de gravité. Plusieurs personnes ont été si gravement touchées qu'elles doivent encore subir des soins cliniques aujourd'hui. Le conducteur était ivre au moment du crime et fonçait jusqu'à plus de 80 km/h. Il a été arrêté peu de temps après les faits. Le massacre avait provoqué choc et tristesse à Trèves.

???????????? Non loin du #Luxembourg, une voiture a foncé sur des piétons à #Trèves en Allemagne, au moins 2 morts Notre article sur https://t.co/orQKf4AGIZ #Trier pic.twitter.com/bBD1cuwsBd — L'essentiel (@lessentiel) December 1, 2020

(L'essentiel)