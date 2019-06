Une mère a volé 44 481 euros à son fils autiste

La prévenue, âgée de 57 ans, comparaissait mardi au tribunal de Val de Briey pour usage de faux en écriture et abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, relate Le Républicain Lorrain. Entre juin 2013 et février 2017, cette mère de famille a détourné l'équivalent de 44 481 euros, directement sur le compte de son fils autiste hémiplégique et en souscrivant plusieurs crédits à la consommation au nom de son enfant. Les faits se sont produits à Chambley (Meurthe-et-Moselle).

L'argent a été utilisé pour acheter une maison au Monténégro, une voiture d'occasion mais aussi pour payer une facture de téléphone d'un montant exorbitant (près de 3 000 euros). Le tribunal a finalement condamné la prévenue à six mois de prison avec sursis. La mère de famille s'est également vu signifier l'obligation de rembourser à son fils tout l'argent détourné.

(pp/L'essentiel)