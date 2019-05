Le SAMU lui répond d'aller à l'hôpital, elle meurt

Une mère de famille de 56 ans est décédée, il y a quelques semaines, devant le sas des urgences de l'hôpital de Lunéville. L'histoire est rapportée ce vendredi par la presse locale en Lorraine car elle pose question. Opérée pour une ablation de la vésicule biliaire le 14 mars, la patiente a été autorisée à sortir de l'hôpital le jour même. Mais trois jours plus tard, face aux douleurs devenues insupportables à la maison, elle et ses proches contactent le SAMU qui ne juge pas nécessaire de la prendre en charge et l'invite à retourner à l'hôpital par ses propres moyens.

Sauf que la dame décédera aux urgences après avoir fait, conduite par un proche, la trentaine de kilomètres entre sa commune et Lunéville. Depuis, la famille s'interroge à la fois sur l'opération initiale et le suivi médical de la victime. Une autopsie a été réalisée et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le service régional de police judiciaire de Nancy.

(nc/L'essentiel)