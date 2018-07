Plus de 200 000 visiteurs à la foire de Libramont

Des vaches, des chevaux de traits, et de très gros tracteurs étaient visibles en se baladant en dehors des chapiteaux qui couvraient la foire agricole de Libramont, le week-end dernier. La 84e édition a accueilli plusieurs centaines d'exposants et des milliers de visiteurs cette année. Curieux ou professionnels du secteur agricole se sont donné rendez-vous le temps du 27 au 30 juillet. Entre les animations, les formules de restauration locales et les spectacles, il y avait aussi des parcours à thèmes qui sont proposés pour obtenir plus d'informations sur le bio, les différents élevages, les innovations dans le secteur agricole et bien d'autres.

L'édition de 2018 portait sur le thème «qui nourrira nos villes demain». Des idées de marques coopératives, des explications sur les circuits courts, sur l'agriculture urbaine et sur l'économie circulaire ont été données tout au long du week-end pour expliquer les nouvelles techniques et moyens aux intéressés de ces secteurs. Les 800 exposants et 5 000 marques présentes sur le site ont amassé pas moins de 203 852 visiteurs cette année. Un chiffre meilleur qu'en 2016, qui en comptait 195 177, mais moins bon que l'année dernière avec 212 173 visiteurs, sur base des chiffre de L'Avenir.

Malgré le fait que la foire se soit terminée lundi, la prairie de Bras-Haut, à Libramont, accueille encore quelques aficionados de l'agriculture. Plus de 100 matériels de récolte seront présentés et expliqués en conditions réelles avec encore quelques ateliers aux alentours.

(Joanne Reinard/L'essentiel)