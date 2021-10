Il vendait des chiots à la sauvette à Strasbourg

L’Unité canine de la police française a fait une sombre découverte, jeudi, en fin d’après-midi. Un homme, visiblement alcoolisé, se promenait avec une poussette en plein centre-ville de Strasbourg lorsqu’il a été stoppé par la patrouille, selon les informations de «20minutes.fr».

Ces derniers ont découvert que le suspect transportait dans son landau des chiots d’à peine cinq jours, non suivis par les services vétérinaires. Les bébés non sevrés et présentant des signes de maltraitance étaient dissimulés sous une couverture: l’homme essayait de les vendre à la sauvette aux passants.

Durant leurs investigations, les agents ont également découvert que l’homme arrêté était connu des services de police. Il était même déjà recherché pour des délits commis dans deux autres départements. L’accusé est désormais sous le coup d’une procédure judiciaire pour cruauté sur des animaux et sera déféré devant la justice. En attendant, il restera écroué à cause d'une autre affaire pour laquelle il était recherché.

(L'essentiel/lom)