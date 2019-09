Une femme retrouvée morte, son mari recherché

Le corps d'une femme de 53 ans présentant des «blessures par arme blanche» a été trouvé lundi à Creutzwald (Moselle) et son mari, âgé de 66 ans, est «activement recherché», a-t-on appris de source proche du dossier. Le parquet de Metz, qui n'était pas joignable dans l'immédiat, «a ouvert une procédure criminelle et l'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Metz», a-t-on par ailleurs appris auprès de la gendarmerie, confirmant des informations du quotidien régional L'Est Républicain.

Selon une source proche du dossier, le corps de la quinquagénaire a été trouvé lundi matin dans son appartement d'une cité de Creutzwald, commune d'environ 13 000 habitants, à la frontière avec l'Allemagne. Ce sont des voisins, s'inquiétant de ne plus voir la victime depuis vendredi, qui ont donné l'alerte. Selon les premiers éléments, son corps présentait des traces «de blessures par arme blanche», a-t-on ajouté. Son époux, absent de l'appartement, est «activement recherché», ainsi que le fils de ce dernier, né d'une première union.

Il aurait tué sa précédente épouse

Selon cette source, le drame se serait produit sur «fond de dispute conjugale» au sein du couple : les gendarmes sont en effet intervenus «à deux reprises» chez eux avant que, le 20 août, l'homme ne soit placé en garde à vue pour des faits de violence sur sa femme. Cette dernière n'avait alors pas déposé plainte mais son mari avait tout de même été renvoyé devant un tribunal. Selon L'Est Républicain, le mari, né en Algérie comme son épouse trouvée décédée lundi, aurait par ailleurs tué sa précédente épouse en Algérie. Selon la source proche du dossier, cet élément, en cours de vérification, n'a pas encore été confirmé est à prendre «au conditionnel».

En 2018, le ministère de l'Intérieur avait recensé 121 féminicides. Plus de 100 victimes de féminicides ont déjà été dénombrées cette année par des associations.

