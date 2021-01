Trois corps trouvés dans une voiture en feu

Les secours ont retrouvé mardi soir les corps d'un homme et de deux enfants, dans un accident de voiture à Bad Dürkheim (Rhénanie-Palatinat). «Cela ressemble à un homicide», a déclaré un porte-parole de la police, mercredi. «Toutefois, nous étudions toutes les pistes possibles», a ajouté un porte-parole du ministère public de Frankenthal. Une enquête est également en cours pour déterminer si un accident pourrait être la cause de l'incendie. Les enfants morts sont une fille et un garçon.

Selon la police, la voiture était en feu dans un parking de la route fédérale 37, lorsque les pompiers sont arrivés, mardi soir. Après l'extinction de l'incendie, les sauveteurs ont découvert l'homme et les enfants. Selon certaines indications, les trois personnes étaient originaires de l'arrondissement de Bad Dürkheim. Une autopsie doit être menée dans les jours à venir.

(L'essentiel/dpa)