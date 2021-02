Un journaliste gravement blessé par des jeunes

Un photo-journaliste du quotidien régional L'Union a été grièvement blessé, samedi vers 15h à Reims, alors qu'il couvrait des regroupements de jeunes dans le quartier prioritaire Croix Rouge, et une enquête est ouverte pour tentative de meurtre, a-t-on appris auprès de la préfecture, du parquet et du journal. Le photographe, âgé de 65 ans, «a été pris en charge par le Samu et transféré au CHU de Reims, avec un pronostic vital engagé», a-t-il précisé.

«Il semblerait» qu'il couvrait «des regroupements de jeunes», a poursuivi le procureur, indiquant qu'aucune interpellation n'est intervenue à ce stade. Le journaliste «a été retrouvé au sol, aux alentours de 15h30 dans le quartier Croix Rouge (...). Les forces de l'ordre étaient sur place, avaient identifié des mouvements de jeunes, dont certains portaient des battes de base-ball, et des renforts avaient été appelés» pour sécuriser le quartier.

Avec une voiture floquée au nom du journal

Christian Lantenois, «était avec une consœur de la locale de Reims», alertée «d'un évènement dans le quartier», qu'il a rejoint «avec une voiture floquée» du logo du journal, a expliqué à l'AFP l'une des deux rédactrices en chef du journal, Géraldine Baehr-Pastor.

«On ne sait pas s'il est sorti seul, ni si quelqu'un l'a sorti de la voiture», a précisé la co-rédactrice en chef Carole Lardot. La consœur a «seulement entendu une altercation», avant de retrouver le photographe.

(L'essentiel/afp)