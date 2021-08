Le maire d'Hayange refuse que la police contrôle le pass

Plusieurs maires RN ou proches du parti de Marine Le Pen refusent que leur police municipale contrôle les pass sanitaires en terrasse, voire dans l'ensemble des bars et restaurants, en dénonçant une mesure «inapplicable» et «liberticide». C'est notamment le cas de Fabien Engelmann, maire d'Hayange, commune de Moselle située à 27 km du Luxembourg.

«Nous avons décidé de demander à la police municipale de ne pas réaliser de contrôles chez les cafetiers et les restaurateurs concernant le pass sanitaire», indique un communiqué de cette ville dirigée par le RN. «Cette mesure liberticide mise en place par le gouvernement Macron n'a pas sa place au sein de notre pays libre et démocratique», estime la municipalité, pour qui «la police est plus utile ailleurs».

«Les Français entrent en résidence surveillée»

Le maire de Béziers (Hérault) Robert Ménard, proche du RN, s'est lui opposé aux contrôles en terrasse, jugeant la mesure «inapplicable». «Vous pensez que je vais envoyer la police municipale vérifier que sur 4 personnes qui sont là, il y en a une, par hasard, qui n'a pas son pass sanitaire? Ça ne tient pas debout» a-t-il affirmé à France Bleu Hérault. «Je suis pour le pass sanitaire (...), mais je pense que sur les terrasses, ça n'a pas de sens», a-t-il ajouté.

Des décisions similaires ont été prises à Fréjus (Var) ou encore à Beaucaire (Gard). Dans un communiqué lundi, la présidente du RN, Marine Le Pen, avait estimé qu'avec le pass sanitaire «les Français entrent en résidence surveillée».

(L'essentiel/afp)