Il enfreint le confinement et fonce sur la police

L'arrestation à son domicile, vendredi après-midi, d'un Saint-Martinois âgé de 18 ans, pourrait avoir déclenché une série d'incendies criminels la nuit suivante, dans l'agglomération de Longwy, relate Le Républicain Lorrain. Selon le quotidien régional, six conteneurs à ordures et trois véhicules ont été la proie des flammes, entre Herserange, Longwy et Saulnes, dans la nuit de vendredi à samedi.

Des faits qui seraient corrélés à l'interpellation du jeune homme un peu plus tôt. Ce jeune Saint-Martinois s'est distingué en l'espace de dix jours en enfreignant à au moins cinq reprises les mesures de confinement imposées par l'épidémie de coronavirus. Son plus haut «fait d'armes», le jeune homme l'a réalisé dans la nuit de mercredi à jeudi. À bord de son véhicule, le Saint-Martinois a emprunté un sens interdit et foncé sur les policiers lorsqu'il les a vus.

Mise en danger de la vie d'autrui

Les fonctionnaires ont heureusement eu le réflexe de s'écarter pour éviter la voiture. Ils ont cependant eu le temps de reconnaître le jeune homme, qui avait déjà eu maille à partir avec la police. Après son arrestation, le Saint-Martinois a passé une nuit en garde à vue. Samedi, il a été présenté devant le parquet de Val-de-Briey. Libéré en fin de journée, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Il comparaîtra le mardi 12 mai, au tribunal, et devra répondre, outre le non-respect des règles de confinement, de défaut de permis, refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui.

