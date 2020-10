Le dépistage du Covid saturé et une école fermée

Les chiffres du Covid-19 sont mauvais en Belgique où, selon les autorités, le nombre de cas diagnostiqués double rapidement tous les huit jours. La Province de Luxembourg est très impactée. D'ailleurs, un couvre-feu y sera instauré dès demain comme en Brabant wallon ont annoncé lundi les gouverneurs de ces provinces. Les déplacements non essentiels seront interdits entre 1h et 6 h, pour quinze jours.

Car les soucis s'accumulent. Le jeudi 8 octobre dernier, sur le coup de midi, un internaute a publié plusieurs photos qui témoignaient d'une certaine saturation des drive-in utilisés comme stations de test-Covid-19.

Sur avis du médecin généraliste

Force est de constater sur ces images que sur le parking de l'hôpital d'Arlon, il y a de plus en plus de monde qui aimerait pouvoir se faire tester. Le dimanche 11 octobre, en début de soirée, Vivalia, l'intercommunale qui gère les soins de santé en province belge de Luxembourg, a confirmé ce que tout le monde pouvait redouter: «Comme ce fut le cas ailleurs également dans le pays, les drive-in et centre de dépistages de Vivalia ont été littéralement pris d’assaut ces derniers jours».

Et Vivalia de poursuive sur le même ton: «Plus de 2 000 demandes de tests ont été enregistrées par jour depuis le jeudi 8 octobre, à Arlon, Libramont et Marche-en-Famenne». Conséquence immédiate: les laboratoires d'analyse sont saturés et le délai d'obtention des résultats s'est allongé. À partir du mardi 13 octobre et jusqu'au vendredi 16 octobre, «seules les personnes présentant des symptômes du Covid seront testées sur avis de leur médecin généraliste», indique Vivalia. « Il n’est provisoirement plus possible de tester tous les patients qui ont été en contact avec un cas de Covid confirmé.

Reprise des cours espéré le 22 octobre

Des mesures qui ne sont pas sans conséquence sur l'enseignement. Au même moment, ce dimanche 11 octobre 2020, la communauté scolaire Saint-Benoît a indiqué, via un communiqué, qu'elle fermait temporairement son école, à Habay, pour les élèves du secondaire, du lundi 12 octobre au mercredi 21 octobre 2020, «vu l'augmentation de cas d'élèves positifs ces derniers jours». Confirmant également par la même occasion que les laboratoires étaient saturés.

«Les résultats arrivent trop tardivement et nous ne sommes pas en mesure d'avoir une vue très précise de la situation», regrette l'équipe de direction, qui espère pouvoir reprendre les cours «normalement» le jeudi 22 octobre 2020, jusqu'au congé de Toussaint.

(fl/L'essentiel )