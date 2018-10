À Mexy, aucune trace d'Hector, le cochon d'Athus

Au fond de la propriété, à l'abri des regards, deux boucs, une chèvre broutent tranquillement, tandis qu'à quelques mètres de là, un cochon vietnamien coule des jours paisibles. « Nous l'avons recueilli parce qu'il était victime de maltraitance», raconte Remy Leite, président d'Elyri's Place.

L'association installée à Mexy (54), s'est spécialisée dans la récupération des animaux en détresse ou sur le point d'être abattus! Elle avait d'ailleurs fait parler d'elle il y a quelques années en sauvant un millier de poules. Son président est d'ailleurs connu pour son passé d'activiste au sein de 269 Libération Animale, un collectif basé à Lyon, qui s'est illustré par quelques actions choc dans les abattoirs.

Et que fait-on alors des 4 000 Hector?

Alors en pleine affaire Hector, le cochon du parc animalier d'Athus en Belgique, condamné à mort en raison de la peste porcine et exfiltré à l'étranger par un commando, de nombreux regards sont tournés vers Elri's Place. Et des rumeurs insistantes ces derniers jours laissaient entendre que l'association pouvait avoir un lien avec le kidnapping d'Hector. «Je ne suis absolument pas mêlé à cette affaire que j'ai suivie dans les journaux. J'ai même appelé d'anciens contacts de 269 Libération Animale pensant qu'ils savaient où était Hector. Mais ils n'ont rien à voir avec ce kidnapping», assure Remy Leite.

«Je soutiens cette action et j'y aurais participé si on me l'avait demandé. Mais pourquoi s'arrêter à un cochon dans un parc animalier? Et que fait-on alors des 4 000 Hector qui vont être supprimés en Belgique?»

(Gaël Padiou)