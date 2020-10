Un vaste trafic de drogues démantelé en Moselle

Six hommes ont été mis en examen, vendredi, dans le cadre d'une enquête portant sur plus d'une centaine de kilos de stupéfiants, du cannabis ou de la cocaïne, a annoncé vendredi la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy. Cette enquête a débuté avec les travaux de la Cellule de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie nationale.

Elle était parvenue à capter des messages cryptés échangés entre les malfaiteurs et leur fournisseur de produits stupéfiants résidant à l'étranger. Menées par la section de gendarmerie de Metz, assistée du groupement de gendarmerie de la Moselle et du GIR (Groupe interministériel de recherches) de Metz, les investigations débutées en avril ont débouché sur une équipe de malfaiteurs qui importaient des stupéfiants, plus d'une centaine de kilos, notamment de la cocaïne et du cannabis.

Six arrestations en Moselle, une en Belgique

Mardi, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de la JIRS, six hommes âgés de 30 à 40 ans, résidant en Moselle, ont été interpellés et placés en garde à vue. Dans le même temps, un septième homme a été appréhendé en Belgique en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Quatorze véhicules suspectés d'avoir été financés grâce au trafic de stupéfiants, ou ayant servi au transport des produits stupéfiants, ont été saisis.

L'un d'entre eux était équipé d'une cache aménagée. Les six hommes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs, importation de produits stupéfiants et trafic de produits stupéfiants, a encore indiqué la JIRS.

(L'essentiel/afp)