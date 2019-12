Le complice de Dutroux déjà agressé chez lui

Un peu plus de deux semaines, seulement, après avoir été libéré de manière conditionnelle, Michel Lelièvre, connu comme l'ex-complice de Marc Dutroux, a été agressé et son nouveau domicile à Anderlecht a été saccagé, rapporte la presse belge, ce jeudi.

Sorti de prison le lundi 2 décembre 2019 après avoir été condamné à 25 ans de prison par la Cour d'assises d'Arlon en 2004 pour avoir collaboré à l'enlèvement de plusieurs jeunes filles belges (An Marchal, 17 ans, Eefje Lambrecks, 19 ans, Sabine Dardenne, 12 ans, et Laetitia Delhez, 14 ans) de 1995 à 1996 avec Marc Dutroux, Michel Lelièvre avait été arrêté en août 1996 avant d'être libéré 23 ans plus tard.

L'agression de Michel Lelièvre a eu lieu jeudi après-midi dans l'ouest de Bruxelles et elle a été confirmée à la RTBF par le parquet. Il aurait été victime de coups et de blessures volontaires et de dégradations volontaires, selon les premiers éléments de l'enquête menée par la police belge.

(fl/L'essentiel )