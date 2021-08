«Il n'y a pas que du romain à Arlon, voici la preuve...»

Lieu de résidence de nombreux frontaliers belges, Arlon est en pleine mutation. Au cœur même de la ville, dont la population dépasse désormais les 30 000 habitants, un énorme chantier a débuté il y a quelques mois. Les instances communales et les archéologues ont fait le point, ce mercredi 11 août 2021, sur les avancées des travaux et des fouilles. «Il n'y aura pas seulement un parking», précise d'emblée le bourgmestre d'Arlon Vincent Magnus. «On se braque là-dessus, c'est vrai, il y aura aussi un parking, mais l'objectif premier, c'est d'abord de redynamiser notre centre-ville et de faire de la Place Léopold, un espace avec beaucoup moins de voitures qu'aujourd'hui. On veut rendre cet espace à la population et on veut moderniser le parc. L'endroit où l'on se trouve actuellement est une première étape de ce gigantesque chantier».

Grâce au département des fouilles du Service public de Wallonie, la connaissance de l'histoire de la ville d'Arlon va être améliorée. Car, si la ville d'Arlon est généralement connue pour son histoire gallo-romaine, c'est un bastion du XVIe siècle qui a été découvert ces dernières semaines. «Les recherches se cantonnent actuellement dans l'ancien Parc Léopold», détaille Denis Henrotay, archéologue à l'Agence wallonne du Patrimoine (Awap). «On savait qu'il y avait un bastion, mais c'est sa forme qui est inattendue. Il n'est pas conforme aux plans que l'on connaît du XVIIe siècle. On est certainement sur un bastion construit dans la seconde moitié du XVIe siècle et détruit au début du XVIIe siècle».

« Une époque avec de nombreuses guerres »

Même si Arlon est la plus grande ville du Luxembourg belge, le chef-lieu de la province voisine du Grand-Duché reste un gros village, où tout et n'importe quoi se raconte parfois dans la rue, ou a fortiori, sur les réseaux sociaux. «On y lit beaucoup de choses fausses», regrette Vincent Magnus. «On y raconte même beaucoup d'imbécilités. Arlon a cet aspect "romain" qui lui colle à la peau, et c'est une très très bonne chose, mais il n'y a pas que du romain à Arlon. La preuve avec ce bastion du XVIe siècle où l'époque romaine est déjà bien loin».

«Il y a toujours des surprises lorsqu'on effectue des fouilles», admet l'archéologue Denis Henrotay. «C'est assez rare d'avoir des choses tout à fait conformes avec les plans. C'est un grand puzzle et on essaie de mettre les éléments ensemble. On étudie également les sols pour mieux comprendre l'évolution de la ville d'Arlon depuis le Ier siècle jusqu'à présent. Ici, sur ce chantier, on est sur l'enceinte de la ville qui s'agrandit. Ce secteur-ci n'est, apparemment, pas contenu dans l'enceinte du Moyen-Âge. Au milieu du XVIe siècle, Arlon s'est équipée de moyens de protection dans une époque où il y avait pas mal de guerres».

« Ce n'est pas possible de conserver quelque chose»

Tous les jeudis matin, de nombreux luxembourgeois fréquentent le marché hebdomadaire d'Arlon et certains d'entre-eux se sont peut-être demandé combien de temps allaient durer ces travaux. «Il est important de préciser que ce ne sont pas les fouilles actuelles qui retardent le projet», souligne le bourgmestre d'Arlon. «Les fouilles ont été intégrées au projet et elles ont commencé quand on voulait qu'elles commencent. Désormais, nous attendons l'accord des pouvoirs subsidiants pour avancer vers une deuxième étape. On donnera encore quelques semaines à l'équipe de la Région wallonne pour les fouilles et puis on continuera avec les travaux du parking, dans les mois et les années qui viennent».

Une question est également sur toutes les lèvres: que va-t-on pouvoir garder de toutes les fouilles actuelles au centre d'Arlon? «Il n'y a pas grand chose de très spectaculaire, ni de très costaud», reconnaît l'archéologue Denis Henrotay. «Ce sont très souvent des niveaux de fondation, donc ce n'est pas comme la Tour romaine, la Tour Neptune ou la Tour Jupiter. Là, on était sur des éléments spectaculaires et très bien construits. Ici, si on voulait conserver quelque chose, ce ne serait pas forcément techniquement possible. Le seul moyen de conserver les vestiges, ce serait de les enterrer à nouveau. On a commencé les fouilles actuelles il y a une dizaine de jours, et on sera là encore pendant deux mois»

(Frédéric Lambert / L'essentiel )