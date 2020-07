Aubange touchée par la hausse de cas positifs

C'est assurément un coup de projecteur dont la commune d'Aubange se serait bien passée. Au même titre que le canton de Esch, stigmatisé sur une carte la semaine dernière, l'entité belge et frontalière de Rodange (Luxembourg) et de Mont-Saint-Martin (France) qui rassemble 17 146 habitants, selon les chiffres 2020 de Statbel, est la commune qui recense le plus de cas positifs en Belgique francophone.

L'Institut national de santé publique en Belgique Sciensano publie régulièrement la situation épidémiologique des sept derniers jours et du 10 au 16 juillet 2020, la commune d'Aubange a enregistré 27 nouveaux cas, dont 16 lors des deux derniers jours. Au classement absolu de toute la Belgique, Aubange se classe en deuxième position, juste derrière la commune d'Anvers qui compte 271 cas, mais surtout une population beaucoup plus grande estimée à 525 900 personnes.

Le dépistage massif au Luxembourg épinglé

0,16 % de la population aubangeoise est ainsi touchée alors que du côté d'Anvers le nombre de nouveaux cas positifs ne concerne que 0,0005 % des citoyens anversois. À titre d'exemple, la commune de Charleroi, et ses 202 300 habitants, ne compte que 19 nouveaux cas lors des sept derniers jours, soit 0, 00009 % de la population. Durant la même période, à proximité du Luxembourg, Arlon a comptabilisé quatre nouveaux cas pour une population de 29 900 habitants (0,0001 %). Le nombre de nouveaux cas est identique du côté de Messancy (4) où 8 200 personnes vivent dans la commune (0,0005 %).

Dans les colonnes du Soir, le bourgmestre d'Aubange, Jean-Paul Dondelinger se pose ouvertement la question de la proximité avec le Grand-Duché et plus particulièrement du canton d'Esch. Il indique également que la police va renforcer ses contrôles. Selon l'Agence wallonne de la Santé, cette hausse à Aubange s'explique par «un dépistage massif réalisé au Luxembourg». La majeure partie de ces 27 nouveaux cas sont en effet des travailleurs frontaliers dépistés au Grand-Duché. La piste d'un foyer de Covid-19 situé précisément dans la commune n'est pas non plus écartée.

