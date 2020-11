Une folle course poursuite entre Arlon et Longwy

Une course poursuite entre la police belge et un véhicule a failli mal tourner, samedi soir, peu avant 20h, relatent plusieurs médias belge et français. Le conducteur d'une voiture a refusé un contrôle de police, sur l'E411 près d'Arlon (Belgique), avant de prendre la fuite. Immédiatement, les policiers belges se sont lancés à ses trousses. La course poursuite a franchi la frontière et a pris fin sur le viaduc de la Chiers (RN 52), au sud de Longwy (Meurthe-et-Moselle).

Plusieurs personnes se trouvaient à bord du véhicule finalement intercepté par les forces de l'ordre. Une d'entre elles a tenté de prendre la fuite à pied, avant de renoncer, après qu'un policier a tiré plusieurs coups de feu en l'air. Selon Sudinfo, trois hommes nés en 1997, 1998 et 2000 auraient finalement été arrêtés. Une grande quantité de drogue aurait été saisie à bord du véhicule.

(pp/L'essentiel)