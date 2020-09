Incarcéré en Moselle pour avoir tué sa compagne

Un homme a été mis en examen et incarcéré, mercredi soir, pour le meurtre de sa compagne, dont il était séparé depuis peu et dont le corps a été découvert en Allemagne, près de la frontière. «L'individu a été mis en examen pour meurtre sur conjoint en récidive et placé en détention provisoire», a indiqué le parquet de Metz. «Il reste sur ses premières déclarations» et conteste avoir tué sa compagne, âgée de 43 ans, dont le corps a été découvert samedi dans une zone boisée par des promeneurs à Überherrn, dans le Land frontalier de la Sarre, a ajouté le parquet.

L'homme de 55 ans avait été interpellé lundi dans un camping à Hyères (Var). Placé en garde à vue au service de police judiciaire de Toulon, il a été transféré mercredi à Metz. La victime, dont il était récemment séparé et qui résidait à Freyming-Merlebach (Moselle), présentait des marques de violence sur le corps.

L'autopsie a été réalisée en Allemagne, mais les causes du décès n'ont pas été communiquées, a précisé le parquet de Metz.

