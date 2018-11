Les cambriolages étaient presque parfaits

Trois individus passent ce mercredi en comparution immédiate à Metz, pour des cambriolages presque parfaits, rapporte France Bleu Lorraine.

Ainsi les hommes ont cambriolé en juillet, sans effraction, deux appartements dans le centre de la préfecture de la Moselle, pour un butin de plusieurs dizaines de milliers d'euros (bijoux, vêtements de luxe, etc.). Alors qu'ils ont été arrêtés et placés en garde à vue, lundi dernier, un des suspects a raconté à la police qu'il s'est procuré un pass PTT universel utilisé par les facteurs pour ouvrir les boîtes aux lettres. Le jeune homme de 25 ans a ensuite ciblé des appartements aisés, jusqu'à ce qu'il trouve dans une boîte aux lettres le double des clés d'un domicile. Il a ensuite pu entrer tranquillement dans l'appartement et se servir.

Le cambrioleur a utilisé le même stratagème pour s'introduire dans un deuxième logement avec un complice. Mais les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu'à eux et à un troisième homme, car ces derniers, déjà connus des services de police, ont laissé des traces ADN.

(L'essentiel)