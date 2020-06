Metz ferme des rues pour élargir les terrasses

«Les bars et restaurants ont été fermés plus de deux mois. En conséquence, ces établissements connaissent des difficultés économiques sans précédent», a expliqué la ville de Metz, en introduction de la charte mise en place pour permettre la reprise de l'activité dans les cafés et restaurants.

Parmi les destinations privilégiées des résidents luxembourgeois à 60 km de la capitale, Metz a vu ses bars et restaurants rouvrir mardi, dans des conditions particulières avec davantage de distance entre les tables. Afin de permettre aux cafetiers d'accueillir le plus de monde possible tout en respectant les mesures sanitaires, les terrasses pourront donc être élargies.

Un coup de pouce de la commune qui entraîne des changements au niveau de la circulation. Ainsi, plusieurs rues seront fermées le soir pour permettre aux bars et cafés d'installer des tables et chaises sur le domaine public. C'est notamment le cas de la rue Dupont des Loges, de la place Saint-Louis ou encore de la place de Chambre. Les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements restent inchangés, soit 2h du matin.

(th/L'essentiel)