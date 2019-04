15 km de bouchons sur l'A3, la pagaille sur le rail

Le retour à la maison s'avère pour le moins compliqué pour les frontaliers français. Un accident à la frontière française a provoqué jusqu'à 15 km de bouchons sur l'A3, à partir de 19h. Deux voies de circulations ont été bloquées, ce qui a logiquement entraîné de longs embouteillages à l'heure de pointe.

A3 entre diffuseur Dudelange et Frontière France accident impliquant un véhicule, deux voies bloquées, danger dû à un bouchon #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 24 avril 2019

Les usagers du train n'ont pas été mieux lotis avec plusieurs retards et suppressions de trains entre Luxembourg et Metz, en fin d'après-midi. La faute à un train en panne entre Thionville et Bettembourg. Le trafic ferroviaire s'en est retrouvé largement perturbé.

⚠️Incident signalé à Howald, les trains sont immobilisés en gare de Luxembourg pour l'instant. — Usagers TER Metz-Lux (@TER_Metz_Lux) 24 avril 2019

Seule nouvelle réjouissante, les usagers ont finalement pu monter dans le TGV en direction de Paris en lieu et place des TER supprimés.

#TERNancyMetzLux



Suite aux perturbations actuelles, les personnes étant en gare de Luxembourg pourront emprunter exceptionnellement le #TGV2883 de 18:46 qui desservira Thionville et Metz. — TER Grand Est (@TERGrandEst) 24 avril 2019

(th/L'essentiel)