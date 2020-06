Le Centre Pompidou-​​Metz rouvrira le 12 juin

Le public pourra alors découvrir l'exposition thématique «Folklore» qui «retrace les relations, parfois ambiguës, qu'entretiennent les artistes avec le folklore en Europe», prévue jusqu'au 4 octobre, précise l'institution culturelle. L'exposition «Des mondes construits», qui présente depuis novembre dernier des chefs-d'œuvre de la sculpture du XXe siècle, se poursuivra quant à elle jusqu'en août 2021.

L'installation immersive «Frémissements» de Susanna Fritscher et la sculpture monumentale «Indistinti Confini - Noce» de Giuseppe Penone, complètent l'offre artistique du Centre Pompidou-Metz, qui a fêté ses dix ans, le 12 mai. À l'occasion de cet anniversaire, qui devait être célébré du 28 au 30 mai, l'institution culturelle a invité onze artistes, dont la poétesse libanaise Etel Adnan et sa compagne Simone Fattal, la danseuse et chorégraphe Bintou Dembélé et le plasticien Bertrand Lavier, à réaliser des œuvres inédites.

«Le port du masque sera obligatoire»

L'architecte japonais Shigeru Ban, qui a réalisé avec Jean de Gastines l'imposant édifice blanc à la toiture en bois blond du Centre Pompidou-Metz, figure parmi les onze artistes invités. «Chacun a formulé un désir, proposant ainsi "11 commandements" pour le futur, qui sont révélés aux visiteurs dès la réouverture», est-il précisé dans le communiqué.

«Le port du masque sera obligatoire et la jauge de visiteurs limitée afin de garantir (la) sécurité et un confort de visite maximal», précise l'établissement culturel public national sur son site Internet, conseillant «d'acheter (son) billet en ligne selon les créneaux de visites disponibles». L'exposition consacrée au peintre Yves Klein et ses contemporains, prévue initialement à partir du 2 mai, débutera finalement le 18 juillet, et «Marc Chagall, passeur de lumière» est programmée à partir du 21 novembre.

Le Centre Pompidou de Paris ne rouvrira ses portes au public que le 1er juillet. Une ouverture anticipée pour les mécènes, amis et adhérents est prévue le 26 juin.

(L'essentiel/afp)