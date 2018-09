La veuve du juge Lambert porte plainte

«Nicole Lambert et sa fille m'ont mandatée pour engager une procédure à l'encontre de France Télévisions et des personnes qui ont sali la mémoire» de Jean-Michel Lambert, a déclaré Me Béatrice Founès, confirmant une information du Maine Libre. Une plainte «pour diffamation et atteinte à la mémoire du défunt» va être déposée, a-t-elle ajouté.

L'enquête visée, «La malédiction des juges», a été diffusée le jeudi 6 septembre sur France 2. Présentant le juge Lambert comme le «symbole de ce désastre», «inexpérimenté, aveuglé par des rêves de gloire et accumulant dès le premier jour les bévues», l'émission tente de faire la lumière sur les responsabilités de chacun dans un dossier vieux de 34 ans qui fait figure de véritable fiasco judiciaire. «Il y a la liberté de la presse mais il y a des limites car des choses fausses ont été diffusées, ce qui n'est pas acceptable», a indiqué Me Founès.

Retrouvé inanimé le 11 juillet au Mans

«Il a été dit par exemple que Jean-Michel Lambert avait renvoyé Christine Villemin devant la cour d'assises alors que c'est la cour d'appel de Nancy qui l'a fait. Ma cliente a le sentiment que la mémoire de son mari a été salie et qu'il sert de bouc émissaire alors qu'il a payé cette affaire de sa vie», souligne l'avocate, ajoutant que les deux femmes ont été «très choquées» par l'émission.

Relancée mi-2017, l'affaire Grégory avait pris un tour dramatique avec la mort de Jean-Michel Lambert, 65 ans, retrouvé inanimé le 11 juillet au Mans. L'ancien juge avait adressé peu avant une lettre à L'Est républicain pour expliquer sa volonté de se donner la mort, n'ayant «plus la force de (se) battre».

Surnommé «le petit juge», Jean-Michel Lambert avait 32 ans lorsque le cadavre de Grégory Villemin, 4 ans, avait été retrouvé, le 16 octobre 1984, pieds et poings liés dans la Vologne. Seul juge d'instruction à Épinal (Vosges), celui qui en était à son premier poste avait notamment révélé à la presse la teneur des accusations de Murielle Bolle, 15 ans, qui venait de dénoncer son beau-frère, Bernard Laroche, comme étant le ravisseur de Grégory.

#Portrait - Nicole Lambert, épouse du « petit juge », défend l’honneur du magistrat et l’œuvre de l’écrivain https://t.co/tdhgq9EWLy pic.twitter.com/3xAL52hNbS — La Montagne (@lamontagne_fr) 8 mai 2018

(L'essentiel/afp)