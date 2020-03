La Wallonie tient toujours à l'oeil les plaques jaunes

La Wallonie l'a affirmé haut et fort au sein de son parlement lundi: elle va continuer à tenir à l'oeil ses résidents qui disposent d'un véhicule immatriculé à l'étranger et particulièrement au Luxembourg. «Les fraudeurs ne doivent pas se sentir intouchables et des actions "coup de poing" auront encore lieu prochainement», a affirmé Jean-Luc Crucke, ministre du budget. «Le Service Public de Wallonnie (SPW) - Fiscalité dispose de cinq brigades réparties sur l'ensemble du territoire wallon, où la moitié de la population réside à moins de 50 km d'une frontière».

La députée wallonne libérale Christine Mauel, originaire d'Eupen et domiciliée à deux km de la frontière allemande, a en effet rappelé «qu'en 2019, 325 procès verbaux (PV) ont été dressés à l'encontre de fraudeurs rapportant la somme de 93 800 euros» aux finances publiques belges. «Un an plus tôt, en 2018, 431 PV avaient déjà été redigés pour un montant total de 256 000 euros. Les personnes en infraction avaient également été priées de changer de plaque d'immatriculation après le contrôle», a-t-elle également souligné. Ces chiffres importants encourageront de nouveaux contrôles lors de l'année 2020, lui a d'ailleurs confirmé le ministre wallon du budget.

Une circulaire wallone du 4 septembre 2019 relative, notamment, aux véhicules immatriculés à l'étranger, précise toutefois des exceptions au principe d'impostition. Les frontaliers belges n'ont donc rien à craindre lors d'un contrôle si le véhicule immatriculé au Luxembourg et mis à disposition par leur employeur est lié par un contrat de travail. Votre conjoint ou vos enfants peuvent également se trouver au volant du véhicule à condition d'être domiciliés sous le même toit. Deux documents doivent toutefois impérativement se trouver à bord: une copie du contrat de travail et une attestation établie par votre employeur indiquant que le véhicule immatriculé à l'étranger est mis de manière effective à disposition de cette personne.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )