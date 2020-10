Le corps serait celui d'un étudiant en médecine

Une analyse ADN devra le confirmer mais tout porte à croire que le corps découvert jeudi, par deux vététistes dans une forêt de Villers-Clairlieu, est celui de Pierre Boyette, porté disparu depuis début juin. Selon nos confrères de L'Est Républicain, «l'état de conservation du corps laissait augurer d’une mort remontant à plusieurs semaines, voire plusieurs mois».

Une planche de longboard a aussi été retrouvée sur les lieux. Une planche à roulettes dont se séparait rarement l'étudiant en médecine de 25 ans. Un détail qui figure d'ailleurs sur l'avis de recherche lancé sur Facebook.

Le jeune homme n'avait plus donné signe de vie depuis le 9 juin après avoir quitté sa colocation et être passé au magasin Décathlon de Houdemont. Les enquêteurs n'avaient détecté aucun mouvement sur son GSM et sa carte bancaire et un étang avait même été sondé à Villers-Clairlieu, après un signalement dans le secteur, selon une source policière relayée par France Bleu Lorraine Sud Lorraine.

(L'essentiel)