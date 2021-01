Les fèves très coquines de ce boulanger lorrain

Attention, galette interdite aux moins de 18 ans! Ce vendredi, France Bleu rapporte l'initiative pour le moins originale de ce pâtissier de Bourgaltroff, près de Dieuze (Moselle), dans le Grand Est. En lieu et place des traditionnelles fèves, Julien Regnard a placé des figurines coquines.

Des mini-pénis au design plus coloré que vulgaire, il n'en fallait pas plus pour créer un véritable buzz. Le boulanger raconte qu'une cliente est venue acheter cinq galettes et des fèves en plus. Bien évidemment, les clients ont la possibilité de choisir s'ils optent pour le dessert classé X ou pour une galette plus classique. Le professionnel glisse à nos confrères que quelques confusions ont pu avoir lieu. On imagine bien la surprise des gourmands devant cette fève assez hors du commun...

" Des clients m'ont remercié car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rigolé autant "https://t.co/1DtaHxLOzi — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) January 8, 2021

Reste que l'opération est un franc succès, Julien Regnard ayant déjà vendu la totalité du stock de galettes, soit plus de 400. Devant tant d'engouement, le boulanger a déjà commandé 600 fèves supplémentaires. «Je voulais faire une opération un peu spéciale pour les fêtes, pour égayer un peu cette année marquée par le confinement dont nous avons tous souffert», a-t-il commenté.

(th/L'essentiel)